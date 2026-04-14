Вратарь «Атлетико» разбил ногой лицо футболисту «Барселоны» в матче Лиги чемпионов

22:38, 14 апреля 2026Спорт

Вратарь «Атлетико» Муссо разбил ногой лицо игроку «Барселоны» Лопесу в матче ЛЧ
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Вратарь мадридского «Атлетико» Хуан Муссо разбил лицо футболисту «Барселоны» Фермину Лопесу во время ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Эпизод произошел в середине первого тайма. Лопес с близкого расстояния нанес удар по воротам соперника, голкипер спас свою команду, после чего по инерции ударил ногой испанца по лицу.

Лопес получил удар открытыми шипами, у полузащитника началось сильное кровотечение. Врачи смогли его остановить, и игрок продолжил встречу.

На момент публикации новости в матче идет 33-я минута. «Барселона» ведет со счетом 2:1, в первом матче победу (2:0) одержал «Атлетико».

