Выступление 78-летнего Игги Попа топлес на публике вызвало споры в сети

Американский рок-вокалист Игги Поп выступил топлес на публике и вызвал споры в сети. Кадры и комментарии появились в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) информационного агентства RelishWire.

78-летний музыкант вышел на открытую сцену в одних черных брюках и вельветовых ботинках. При этом его длинные светлые волосы были распущены.

Видео набрало почти 60 тысяч лайков и 5 тысяч комментариев. Пользователи сети разделились во мнениях по поводу внешнего вида знаменитости. Некоторых из них обратили внимание на сильно обвисшую кожу артиста. «Его волосы — единственное, что в нем не постарело», «Футболка в его возрасте не помешала бы», «Это хорошо для него, но зрителям некомфортно на него смотреть», «Выглядит это не очень красиво», «Пора надеть футболку», — обсуждали они.

