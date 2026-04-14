07:00, 14 апреля 2026

Выступление 78-летнего Игги Попа топлес на публике вызвало споры в сети

Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Американский рок-вокалист Игги Поп выступил топлес на публике и вызвал споры в сети. Кадры и комментарии появились в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) информационного агентства RelishWire.

78-летний музыкант вышел на открытую сцену в одних черных брюках и вельветовых ботинках. При этом его длинные светлые волосы были распущены.

Видео набрало почти 60 тысяч лайков и 5 тысяч комментариев. Пользователи сети разделились во мнениях по поводу внешнего вида знаменитости. Некоторых из них обратили внимание на сильно обвисшую кожу артиста. «Его волосы — единственное, что в нем не постарело», «Футболка в его возрасте не помешала бы», «Это хорошо для него, но зрителям некомфортно на него смотреть», «Выглядит это не очень красиво», «Пора надеть футболку», — обсуждали они.

В марте сообщалось, что известный ирландский актер Барри Кеоган пожаловался на травлю в сети из-за внешности.

