Взорвавшего соседа россиянина посадили на 12 лет

В Челябинске суд приговорил к 12 годам жителя, подорвавшего соседа

Копейский городской суд в Челябинской области приговорил к 12 годам колонии строгого режима 56-летнего жителя, подорвавшего соседа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Следствие и суд установили, что между соседями по подъезду произошел конфликт — один у другого похищал корреспонденцию из почтового ящика. Тогда подсудимый дома изготовил взрывное устройство и, замаскировав его под бандероль, положил в свой ящик.

Днем 2 июля 2025 года сосед похитил бандероль, и та взорвалась в его руках. В результате потерпевшему оторвало пальцы.

Мужчину признали виновным в преступлении по части 3 статьи 30 и пункту «е» части 2 статьи 105 («Покушение на убийство»), а также 223.1 и 222.1 («Незаконные изготовление и хранение взрывчатых веществ») УК РФ.

