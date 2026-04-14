Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:42, 14 апреля 2026Силовые структуры

Взорвавшего соседа россиянина посадили на 12 лет

В Челябинске суд приговорил к 12 годам жителя, подорвавшего соседа
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Копейский городской суд в Челябинской области приговорил к 12 годам колонии строгого режима 56-летнего жителя, подорвавшего соседа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Следствие и суд установили, что между соседями по подъезду произошел конфликт — один у другого похищал корреспонденцию из почтового ящика. Тогда подсудимый дома изготовил взрывное устройство и, замаскировав его под бандероль, положил в свой ящик.

Днем 2 июля 2025 года сосед похитил бандероль, и та взорвалась в его руках. В результате потерпевшему оторвало пальцы.

Мужчину признали виновным в преступлении по части 3 статьи 30 и пункту «е» части 2 статьи 105 («Покушение на убийство»), а также 223.1 и 222.1 («Незаконные изготовление и хранение взрывчатых веществ») УК РФ.

Ранее сообщалось, что участник подготовки подрыва высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов в Москве получил 50 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok