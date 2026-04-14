Запорожскую АЭС отключили от внешнего электроснабжения

На Запорожской АЭС было отключено внешнее электроснабжение

На Запорожской атомной электростанции (АЭС) было отключено внешнее электроснабжение. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале ЗАЭС.

«В связи с потерей внешнего электроснабжения питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Все дизель-генераторы были штатно запущены и работают в нормальном режиме», — говорится в сообщении.

Отмечается, что станция была отключена от внешнего электроснабжения по высоковольтной линии «Ферросплавная-1» автоматической защитой.

Впоследствии руководство ЗАЭС сообщило о восстановлении электроснабжения. Как отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале станции в 08:42 по московскому времени, подача энергии на станцию возобновлена в необходимом объеме.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками спортивно-оздоровительный комплекс ЗАЭС. В результате атаки никто не пострадал.