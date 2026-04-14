Зеленский прибыл в Осло для встречи с премьером и кронпринцем

Зеленский прибыл в Осло, где встретится с премьер-министром и кронпринцем

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Норвегию, где встретится с премьер-министром Йонасом Гаром Стере и кронпринцем королевства Хоконом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Впереди переговоры с премьер-министром Йонасом Гаром Стере, встречи с кронпринцем Норвегии Хаконом и норвежскими парламентариями», — написал Зеленский.

По его словам, во время визита запланировано подписание двустороннего документа, который поможет усилить безопасность Украины.

Ранее Зеленский провел переговоры с генсеком НАТО Марком Рютте. Беседа, как отмечается, коснулась основных проблем безопасности в мире, а также перспектив сотрудничества в этой сфере.