Зеленский обсудил с генсеком НАТО ключевые проблемы безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с генсеком НАТО Марком Рютте. Об этом сообщает издание «Общественное» в Telegram.

«Президент Зеленский обсудил с генсекретарем НАТО Рютте дальнейшую реализацию программы PURL», — сказано в материале.

Отмечается также, что беседа коснулась основных проблем безопасности в мире, а также важности сотрудничества в этой сфере.

Ранее Зеленский рассказал о «мегасделке» с Германией, которая включает в себя поставки вооружений на четыре миллиарда евро. Он отметил, что разрабатываемые соглашения могут стать крупнейшим в этой сфере договором между европейскими государствами.