Жена награжденного Путиным Героя России заявила о своем решении после исчезновения бойца

Жена пропавшего в Кузбассе Героя России Асылханова заявила, что переехала

Жена лично награжденного президентом Владимиром Путиным Героя России Алексея Асылханова Валерия заявила о принятом решении после исчезновения бойца в Кузбассе. Россиянка переехала, пишет РИА Новости.

На данный момент Валерия переехала жить к своим родителям на время поисков супруга.

«Мы от родителей с Лешей жили отдельно. Я бы одна с ума бы сошла», — сказала Асылханова.

Ранее Валерия сообщала, что ждет ребенка от пропавшего Героя России.

Об исчезновении Алексея Асылханова стало известно 3 апреля. Сообщалось, что в тот день он вышел из квартиры с сумкой и пакетом, а затем сел в автомобиль к неизвестному. Супруга пропавшего забила тревогу на следующий день. По ее словам, около четырех часов дня Алексей сказал, что якобы ушел на работу, хотя обычно он работал в первой половине дня.