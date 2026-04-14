Журова назвала условие проведения матча между Россией и Украиной в командных видах спорта

Журова: Могу представить матч между Россией и Украиной после мирного соглашения

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и первый зампредседателя комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова назвала условие, при котором она может представить себе матч между Россией и Украиной в командном виде спорта. Об этом сообщает Sport24.

По ее словам, это украинцы согласятся играть с россиянами только после заключения мирного соглашения между странами. «Без этого они не выйдут на матчи с нами, если только международные федерации не поставят жесткие условия», — заявила Журова.

Депутат добавила, что россияне готовы играть с украинцами. «Удивительно: если, условно, через месяц нас везде допустят, то они будут продолжать устраивать эти демарши?» — поинтересовалась Журова.

Ранее стало известно, что мужская сборная Украины по водному поло отказалась от матча за седьмое место во втором дивизионе Кубка мира против команды России. Согласно регламенту соревнований, украинской сборной должно быть присуждено техническое поражение.