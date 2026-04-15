07:22, 15 апреля 2026

53-летняя Кармен Электра порадовала фанатов фотосессией в кожаных трусах

Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @carmenelectra

Американская модель, актриса, певица, танцовщица Тара Ли Патрик, известная под псевдонимом Кармен Электра, снялась в откровенной фотосессии и порадовала фанатов. Публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

53-летнюю знаменитость запечатлели позирующей на мотоцикле. Так, она предстала перед камерой в кожаных трусах и бюстгальтере черного цвета. Кроме того, на ней были сапоги с высоким голенищем и массивной подошвой. Эффектный образ Электры завершили макияж, выполненный в стиле smoky eyes, и локоны.

Поклонники оказались в восторге от снимков звезды «Спасателей Малибу». «Ты невероятная и удивительная», «Великолепно», «Слишком жарко», «Ты все такая же красивая», «Шикарная женщина», — высказывались они.

Ранее Кармен Электра опубликовала фото топлес в честь католической Пасхи.

    «Все близко к завершению». Трамп убежден, что конфликт в Иране скоро кончится. Стороны обсуждают продление перемирия

    По делу о попытке пустить под откос поезд признали виновным подростка

    Кредиты МВФ для Украины сравнили с аппаратом ИВЛ

    Военнопленный из ВСУ назвал врагов укранского народа

    Россиянам назвали условие штрафа за отсутствие летней резины на авто

    В России стартовали продажи Changan CS75 Pro

    Россиянка описала жизнь на Кубе фразой «ром и сигары выдают по талонам даже новорожденным»

    Найден способ продлить жизнь при одном из самых опасных видов рака

    Девушка пыталась похвастаться подвигами в туалете и опозорилась перед коллегой

    Лавров раскрыл план создание нового военного блока с Украиной

    Все новости
