Арестованный россиянин спланировал побег

В Дагестане арестованный за нападение на сотрудника полиции выпрыгнул из окна второго этажа больницы, в которую попал из-за болей в животе. Об этом председатель Общественной наблюдательной комиссии республики Шамиль Хадулаев написал в своем Telegram-канале.

Хадулаев отметил, что фигурант пожаловался на боли в животе и был доставлен из СИЗО в Республиканскую клиническую больницу. 13 апреля ближе к ночи пациент решил не дожидаться выписки и выпрыгнул из окна. При падении беглец получил серьезную травму ноги и был тут же схвачен. Побег не удался, а к уголовному делу добавились новые проблемы со здоровьем.

