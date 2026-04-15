17:49, 15 апреля 2026

Арестованный россиянин спланировал побег

В Дагестане арестованный сбежал из больницы
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Дагестане арестованный за нападение на сотрудника полиции выпрыгнул из окна второго этажа больницы, в которую попал из-за болей в животе. Об этом председатель Общественной наблюдательной комиссии республики Шамиль Хадулаев написал в своем Telegram-канале.

Хадулаев отметил, что фигурант пожаловался на боли в животе и был доставлен из СИЗО в Республиканскую клиническую больницу. 13 апреля ближе к ночи пациент решил не дожидаться выписки и выпрыгнул из окна. При падении беглец получил серьезную травму ноги и был тут же схвачен. Побег не удался, а к уголовному делу добавились новые проблемы со здоровьем.

Ранее в Нижегородской области задержали мужчину, скрывавшегося от правосудия 28 лет.

