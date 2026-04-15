Безбилетный проезд обернулся для россиянина уголовным делом

В Москве следователи возбудили дело в отношении безбилетника

В Москве следователи возбудили уголовное дело в отношении безбилетника. Об этом «Ленте.ру» рассказали в столичном управлении Следственного комитета России.

Дело возбудили по трем статьям, среди которых 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») и 319 («Оскорбление представителя власти») УК РФ.

По версии следствия, контролер выявил пассажира, который не оплатил проезд. Безбилетник начал оскорблять представителя власти, сорвал с его формы служебный видеорегистратор и скрылся с похищенным оборудованием. Это уже восьмой случай нападения на контролеров с начала года.

Ранее в Санкт-Петербурге собрались утроить штрафы для пассажиров, не оплативших проезд в общественном транспорте.