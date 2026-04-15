19:17, 15 апреля 2026Бывший СССР

Борьбу с антисемитизмом на Украине объяснили защитой «кошелька» Зеленского

Касьянов: На Украине борются с антисемитизмом ради участников коррупционных схем
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Remo Casilli / Reuters

На Украине начали борьбу с антисемитизмом ради защиты участников коррупционных схем. Об этом в своем Telegram-канале заявил майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Касьянов.

«Давайте говорить прямо — этот дискриминационный закон был принят в защиту этнической организованной преступной группы, состав которой мы все знаем из пленок НАБУ. (...) Просто некоторые плохие евреи, хорошо знакомые между собой, создали преступную организацию и грабят страну во время войны. И теперь в защиту их от "антисемитизма" человеческого гнева приняли отдельный закон», — написал он, вероятно, имея в виду участников преступной группы, организованной бизнесменом Тимуром Миндичем, также известным как «кошелек» украинского президента Владимира Зеленского.

Офицер раскритиковал закон и отметил, что на Украине нет отдельного закона, защищавшего бы украинцев, татар, молдован, поляков, венгров или русских. При этом он заявил, что не видел в стране антисемитизма даже на бытовом уровне, напомнив, что даже президент страны является евреем.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении в Уголовный кодекс страны наказания в виде лишения свободы за проявления антисемитизма. Согласно закону, за проявления антисемитизма предусматривается уголовная ответственность в виде штрафа до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан (8,5 тысячи гривен или 14,8 тысячи рублей).

