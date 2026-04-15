09:00, 15 апреля 2026

iPhone скопировали в Китае

У Tecno Spark 50 4G нашли сходство со смартфонами iPhone 17 Pro Max и iPhone Air
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Компания Tecno почти полностью скопировала дизайн смартфонов Apple. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.

Журналисты медиа нашли в Китае Tecno Spark 50 4G, анонсированный недавно. Авторы заметили, что дизайн аппарата очень сильно напоминает таковой у iPhone 17 Pro Max. Так, на задней панели расположили вытянутый по горизонтали блок камер с тремя сенсорами и вспышкой, расположенной в отдалении.

Также в материале говорится, что создатели Spark 50 4G не только скопировали внешний вид, но и адаптировали обои. Журналисты полагают, что дизайнеры Tecno вдохновлялись оформлением iPhone Air. «Только у Apple эти обои имеют значение (абстрактная надпись Air), а у Tecno это просто каракули», — подчеркнули специалисты.

Авторы описали Spark 50 4G как обычный смартфон с 6,78-дюймовым IPS-экраном, чипом Helio G81, основной камерой разрешением 50 мегапикселей и защитой от влаги по стандарту IP64. Стоимость аппарата не раскрывается. Также неизвестно, появится ли телефон на мировом рынке.

Ранее инсайдеры рассказали, что партнеры корпорации Apple начали пробное производство складного iPhone. Модель должны представить в сентябре.

    Последние новости

    Лавров отреагировал на отказ нового премьера Венгрии звонить Путину

    В России стали реже отказывать в автокредитах

    Доктор Мясников заявил о сеющих вред представителях одной профессии

    40-летний Овечкин стал лучшим бомбардиром и снайпером «Вашингтона» в сезоне НХЛ

    В смерти 17-летней королевы красоты обвинили «полезный для здоровья» популярный энергетик

    Ирану предсказали непоправимый ущерб

    Россиянка описала опасность моря в Таиланде фразой «если запаниковать, можно не выбраться»

    Женщины оценили красоту мужчин по таблице умножения

    Возможность вывода ВСУ с территории ДНР оценили

    iPhone скопировали в Китае

    Все новости
