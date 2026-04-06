Новый iPhone нашли в Китае

20:28, 6 апреля 2026Наука и техника

Apple запустила пробное производство складного iPhone в Китае
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Bobby Yip / Reuters

Партнеры корпорации Apple начали пробное производство складного iPhone. Об этом в своем блоге на Weibo заявил известный инсайдер под ником Instant Digital.

По информации специалиста, производство нового смартфона Apple запустила компания Foxconn — это основной партнер Apple. По мнению специалиста, переход к опытному производству означает, что американский IT-гигант неуклонно движется к массовому выпуску iPhone Fold.

Оценившие сообщение Instant Digital журналисты 9to5Mac заявили, что находят инсайд очень оптимистичным для Apple. Они заметили, что раз компания начала производств опытного образца, то почти уверена в том, что его релиз состоится осенью.

«Переход к опытному производству на заводе Foxconn свидетельствует о том, что планы Apple пока выполняются в соответствии с графиком», — подчеркнули специалисты.

В конце марта источники Bloomberg рассказали, что Apple может отложить выпуск своего первого складного смартфона. По его словам, девайс анонсируют осенью, но он может доехать до первых покупателей и в начале 2027-го.

    Последние новости

    «Проблемы появились там, где их не было». К чему приведут переговоры США и Ирана и могут ли они стать новой уловкой Трампа?

    Зеленский обратился с предложением к России

    Трамп назвал свой план по Ирану «самым лучшим в мире»

    Трамп рассказал о просьбе от простых иранцев

    В США были застигнуты врасплох поступком Ирана

    Раскрыт лучший вечерний напиток

    Певицу Славу заподозрили в обмане о скандале в Пензе

    Слова Рубио вызвали «траур» в НАТО

    Дикий койот напал на четырехлетнего ребенка и попал на видео

    Стало известно об успехах ВС России в Константиновке

    Все новости
