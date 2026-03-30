06:30, 30 марта 2026Наука и техника

Выход совершенного нового iPhone задержат

Bloomberg: Складной смартфон Apple выйдет позже iPhone 18 Pro и 18 Pro Max
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Mike Segar / Reuters

Корпорация Apple может отложить выпуск своего первого складного смартфона. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Авторитетный инсайдер Марк Гурман заявил, что Apple столкнулась с трудностями при разработке складного iPhone. Специалист предположил, что анонс или релиз аппарата задержат — например, его представят осенью, но первые покупатели получат девайс заметно позже.

«Производство складных телефонов — очень сложная задача», — объяснил причину задержки Гурман. По его словам, сложнее всего создать подходящий дисплей — способный корректно отображать интерфейс iOS и имеющий устраивающую инженеров компании экранную складку. По прогнозу специалиста, сначала в продаже появятся флагманы iPhone 18 Pro и 18 Pro Max, а позже — складное устройство.

Марк Гурман заметил, что Apple исторически не спешит внедрять новые технологии. Так, в 2017 году она представила технически сложный iPhone X, который имел экран без рамок, хотя конкуренты выпустили подобные гаджеты заметно раньше.

В конце марта инсайдер Fixed Focus Digital заявил, что Apple не добилась успеха в разработке iPhone с камерой, спрятанной под экраном. В этой связи ближайшие годы компания будет выпускать смартфоны с Dynamic Island.

