16:31, 15 апреля 2026

Доля рубля во внешнеторговых расчетах России достигла рекорда

Дмитрий Воронин

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Доля платежей в рублях во внешнеторговых расчетах РФ в феврале 2026 года обновила максимум, достигнув 60 процентов после 57,3 процента в январе и 58,7 процента в декабре. Об этом со ссылкой на данные Центробанка сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что показатель стабильно превышает отметку в 50 процентов в течение последних 12 месяцев, а в среднем в 2025 году был на уровне 54,2 процента. В 2024-м использование российской валюты во внешней торговле также показывало положительную динамику, составляя в начале года около 40 процентов, а к осени достигнув уже 48,5 процента.

При этом использование валюты как дружественных, так и недружественных стран продолжает снижаться, упав на фоне рублевого рекорда до 26,9 и 13,1 процента соответственно.

В целом положительное сальдо внешней торговли РФ в феврале оценивается в 2,8 миллиарда долларов после 3 миллиардов месяцем ранее, говорится в материалах.

