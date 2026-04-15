14:52, 15 апреля 2026

Назван способ сэкономить на игровом компьютере

Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Lantyukhov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Геймеры стали экономить на оперативной памяти, но закупать накопители. Об этом сообщает издание Digital Foundry (DF).

На фоне резкого роста цен на оперативную память и накопители китайский производитель компьютерной техники Lexar пообщался с представителями СМИ. Из разговора стало известно, какие способы геймеры ищут, чтобы сэкономить на сборке игрового компьютера.

В Lexar признались, что их накопители емкостью 512 гигабайт или меньше почти не пользуются спросом. Как правило, геймеры стали чаще покупать модели повышенной емкости. В качестве примера генеральный директор компании Грейс Су назвала SSD емкостью 1 терабайт и больше. Также неожиданно вырос спрос на более дешевые жесткие диски (HDD).

Однако спрос на модули оперативной памяти высокого объема упал. Lexar начала снова выпускать модели на 32 и 64 гигабайта, так как варианты 128 и 256 гигабайт перестали хорошо продаваться из-за высокой стоимости.

Специалисты Digital Foundry назвали такой подход геймеров разумным. По их словам, даже 32 гигабайта оперативной памяти хватит для большинства современных игр, а вот SSD на 512 гигабайт будет достаточно разве что на один ААА-тайтл.

В середине апреля американская корпорация Microsoft подняла цены на все компьютеры серии Surface. Некоторые модели, выпущенные еще в 2024 году, подорожали сразу на 500 долларов (38 тысяч рублей).

