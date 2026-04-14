Все компьютеры Microsoft подорожали

Microsoft резко подняла цены на свои компьютеры из-за кризиса на рынке

Американская корпорация Microsoft подняла цену на все компьютеры серии Surface. Об этом сообщает издание Windows Central.

Журналисты обратили внимание, что компания пересмотрела цены на свои фирменные компьютеры — новые ценники появились в магазине Microsoft Store. Так, флагманские модели, которые, хоть и вышли в 2024 году, теперь стоят дороже на 500 долларов (38 тысяч рублей). Причиной подорожания авторы медиа назвали растущие цены на оперативную память.

Так, 13-дюймовый ноутбук Surface Pro, оцененный на старте в 1000 долларов (76 тысяч рублей), теперь стоит 1500 долларов (114 тысяч рублей). Столько же стоит 13,8-дюймовый Surface Laptop. 15-дюймовый Surface Laptop в 2024-м продавали за 1300 долларов (98 тысяч рублей) — к началу апреля он подорожал до 1600 долларов (121 тысяча рублей).

«Так случилось, что устройства среднего ценового сегмента от Microsoft теперь стоят дороже, чем флагманские модели на момент их запуска в 2024 году», — заявили журналисты Windows Central. Также авторы заметили, что топовый 15-дюймовый Surface Laptop, который имеет процессор Snapdragon X Elite, 64 гигабайта оперативной и 1 терабайт встроенной памяти, теперь стоит «ошеломляющие» 3649 долларов (276 тысяч рублей).

