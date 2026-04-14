Windows 11 разоблачили

15:29, 14 апреля 2026

В Windows 11 обнаружили элементы дизайна из Windows 10, 8 и других старых ОС
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Rizki Bintang Nugraha / Shutterstock / Fotodom

В Windows 11 нашли элементы интерфейса, принадлежащие другим операционными системами (ОС). Об этом сообщает издание Windows Latest.

Авторы портала заявили, что актуальная ОС от Microsoft наполнена компонентами и элементами, которые появились из старых версий Windows. Несмотря на то, что Microsoft разработала для Windows 11 новый дизайн-код, не все детали системы ему соответствуют.

Так, основные элементы новой ОС получили округлые и полупрозрачные окна, иконки и кнопки. Однако, например, «Среда восстановления Windows» (WinRE) выглядит так, словно ее перенесли из Windows 8 без изменений. Экран «Пожалуйста, подождите», который пользователи видят при каждой загрузке ОС, тоже разоблачили — он также впервые появился в 2012 году. Окно с дополнительными параметрами, которое вызывается по нажатию правой кнопки мыши, впервые обнаружили в Windows 10.

В материале говорится, что Windows 11 поддерживает настраиваемые иконки папок — каждому каталогу можно присвоить значок с определенным дизайном. Однако во встроенной библиотеке есть иконки, которые впервые появились в Windows 3.0. Эта операционная система вышла 36 лет назад.

Журналисты издания посоветовали Microsoft навести порядок «в прошлом и настоящем» Windows.

В начале апреля Microsoft позволила пользователям Windows 11 откладывать обновление ОС. Обычные владельцы компьютеров могут отложить апдейт на срок до пяти недель, корпоративные пользователи — на один год.

