Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:55, 13 апреля 2026Наука и техника

Раскрыт крайний срок отсрочки обновлений для Windows 11

В Windows 11 разрешили откладывать обновление ОС на срок до пяти недель
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Melnikov Dmitriy / Shutterstock / Fotodom

Корпорация Microsoft позволила пользователям Windows 11 откладывать обновление операционной системы (ОС). Об этом сообщает издание Windows Latest.

Новая функция появилась с обновлением системы. Как заметили журналисты, в «Центре обновления Windows» появилась новая кнопка, при нажатии на которую можно отсрочить установку обновлений. Пользователям разрешили отложить процесс установки апдейтов на срок до одной, двух, трех, четырех или пяти недель.

Из раскрытой информации следует, что пять недель — крайний срок, на который можно отложить обновление. Затем оно будет установлено автоматически. Однако владельцы компьютеров под управлением корпоративной версии Windows 11 смогут откладывать обновления на срок до одного года.

«Теперь вы можете выбрать конкретную дату в календарном году и приостановить обновления до этого дня», — заметили журналисты медиа. По словам специалистов, это нововведение — масштабное изменение давней политики Microsoft в отношении обновлений Windows. Авторы предположили, что IT-гигант даже может положить конец принудительным обновлениям ОС, но подтверждений этому пока нет.

В начале апреля Microsoft запустила процесс принудительного обновления Windows 11. В компании связали это с тем, что устаревшие версии ОС перестанут получать обновления осенью и пользоваться ими будет небезопасно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok