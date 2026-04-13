Раскрыт крайний срок отсрочки обновлений для Windows 11

Корпорация Microsoft позволила пользователям Windows 11 откладывать обновление операционной системы (ОС). Об этом сообщает издание Windows Latest.
Новая функция появилась с обновлением системы. Как заметили журналисты, в «Центре обновления Windows» появилась новая кнопка, при нажатии на которую можно отсрочить установку обновлений. Пользователям разрешили отложить процесс установки апдейтов на срок до одной, двух, трех, четырех или пяти недель.
Из раскрытой информации следует, что пять недель — крайний срок, на который можно отложить обновление. Затем оно будет установлено автоматически. Однако владельцы компьютеров под управлением корпоративной версии Windows 11 смогут откладывать обновления на срок до одного года.
«Теперь вы можете выбрать конкретную дату в календарном году и приостановить обновления до этого дня», — заметили журналисты медиа. По словам специалистов, это нововведение — масштабное изменение давней политики Microsoft в отношении обновлений Windows. Авторы предположили, что IT-гигант даже может положить конец принудительным обновлениям ОС, но подтверждений этому пока нет.
В начале апреля Microsoft запустила процесс принудительного обновления Windows 11. В компании связали это с тем, что устаревшие версии ОС перестанут получать обновления осенью и пользоваться ими будет небезопасно.