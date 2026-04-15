15:10, 15 апреля 2026Интернет и СМИ

Гоблин назвал Орбана русофобом

Блогер Пучков назвал премьер-министра Орбана лютым антисоветчиком и русофобом
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, назвал русофобом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, потерпевшего поражение на парламентских выборах в стране. Об этом он заявил в эфире радио Sputnik, запись доступна на странице издания в соцсети «ВКонтакте».

Пучков признался, что его всегда удивляли люди, которые считали Орбана союзником России. «На всякий случай, дорогие друзья: Орбан — это лютый антисоветчик, а значит, русофоб. Без всяких затей», — констатировал блогер.

Он также назвал прагматичным желание венгерского премьера поддерживать торговые отношения с Россией, в частности, покупать у Москвы нефть. «Мир устроен вот так, представляете? Мы будем торговать даже с теми, кто нас люто ненавидит», — заключил Гоблин.

13 апреля стало известно, что победу на выборах в парламент Венгрии одержала партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром. Орбан, стоящий во главе партии «Фидес», признал свое поражение.

