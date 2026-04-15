Хакеры взломали сотни аккаунтов чиновников с Украины и из стран НАТО

Reuters: Хакеры взломали 284 почтовых ящика чиновников Украины и стран НАТО

За последние несколько лет хакеры взломали сотни аккаунтов чиновников с Украины и из стран НАТО. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на команду британских и американских исследователей киберугроз Ctrl-Alt-Intel.

По данным агентства, в период с сентября 2024 года по март 2026 года хакеры взломали по меньшей мере 284 электронных почтовых ящика, принадлежащего украинским госслужащим и должностным лицам стран НАТО. Об этих атаках стало известно после того, как киберпреступники случайно опубликовали в открытом доступе украденные электронные письма.

Отмечается, что от действий хакеров, в частности, пострадали сотрудники Специализированной прокуратуры в сфере обороны Украины, созданной для борьбы с коррупцией и выявления шпионов в армии страны. Также были похищены данные одного работника Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины.

Кроме того, стало известно о взломе 67 учетных записей, принадлежащих Военно-воздушным силам Румынии, и 27 аккаунтов, связанных с Генеральным штабом национальной обороны Греции. Также были взломаны почтовые ящики нескольких болгарских и сербских чиновников.

Специалисты Ctrl-Alt-Intel считают, что хакеры могут быть связаны с Россией, однако никаких доказательств в пользу этой версии они не предоставили.

Ранее сообщалось, что российские хакеры из группы «Беркут РФ» уничтожили маркетплейс, на котором Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершали госзакупки. Уточнялось, что платформа помогала ВСУ без официальных заявок закупать FPV-дроны, наземные беспилотники и разведывательное оборудование.