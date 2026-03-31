Российские хакеры уничтожили помогающую ВСУ закупать дроны платформу

Хакеры из «Беркут РФ» уничтожили маркетплейс, на котором ВСУ закупали дроны

Российские хакеры из группы «Беркут РФ» уничтожили маркетплейс, на котором Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершали госзакупки. Об этом сообщает Shot в Telegram.

По данным издания, «Беркут РФ» атаковал платформу DOT-Chain Defence, которая помогала ВСУ без официальных заявок закупать FPV-дроны, наземные беспилотники, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и разведывательное оборудование. Хакеры обнаружили серверы, на которых расположен маркетплейс, и удалили все протоколы и сертификаты, а также стерли все базы данных, в которых хранились сведения о покупках.

Отмечается, что теперь ВСУ будут вынуждены неделями ожидать рассмотрения заявок на вооружение.

Ранее стало известно, что российские хакеры из группировки Dark Warios добыли секретную базу телефонных номеров офицеров ВСУ. Уточнялось, что в документе содержатся 1,5 тысячи имен, фамилий и номеров стационарных телефонов, а также устройств, использующихся для специальной связи.