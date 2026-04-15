Иранцы ответили Трампу на блокаду словами «это не игра, детка»

В Иране назвали Трампа деткой и заявили, что морская блокада — это не игра

Введение морской блокады Ирана — это не игра. Так на политику президента США Дональда Трампа отреагировало в соцсети Х иранское посольство в ЮАР.

«Это не игра, детка», — написали дипломаты, прикрепив к публикации карикатуру на Трампа, изображающую его играющим в приставку ребенком с соской во рту.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на данные аналитиков написала, что американская морская блокада Ормузского пролива провалилась. По имеющейся информации, несколько судов, включая ранее пришвартованные в портах Ирана, благополучно прошли через пролив с момента введения американцами блокады иранских портов.

После провала переговоров в пакистанском Исламабаде Трамп объявил о начале блокады ключевой на Ближнем Востоке логистической артерии. Эта мера, как ожидается, ударит по нефтеэкспорту Ирана.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал всем иранцам достойно преодолеть суровые испытания.