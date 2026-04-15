Экономика
09:04, 15 апреля 2026Экономика

Ирану предсказали непоправимый ущерб

USOGA: Блокада Ормузского пролива нанесет Ирану непоправимый ущерб
Кирилл Луцюк

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Иранские месторождения нефти рискуют получить непоправимый ущерб. Об этом заявил президент Ассоциации нефти и газа США (USOGA) Тим Стюарт. Его процитировало Just the News.

Он объяснил, что блокада Ормузского пролива, которую начали США, давит на инфраструктуру и финансы иранского режима. Если нефть не попадает на рынок, то Тегеран не может покупать импорт. Кроме того, не имея возможности поставлять нефть за границу Иран столкнется с заполнением хранилищ. Последнее может случиться уже через две недели.

Как следствие, по словам Стюарта, иранским властям придется закрывать скважины, что повышает давление. В итоге месторождения могут получить непоправимый ущерб. Иными словами, длительные просто могут навсегда лишить эту страну добычи сотни тысяч баррелей нефти в день. Таким образом, решение президента США Дональда Трампа начать блокаду пролива означает удар в самое больное место.

Ранее старший научный сотрудник Фонда защиты демократий Миад Малеки также заявил, что если США лишат Тегеран возможности экспортировать энергоносители, то через две недели у него, вероятно, закончатся нефтехранилища. Это не только лишит его доходов, но и вынудит закрывать нефтяные скважины.

