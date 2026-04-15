Кремль предупредил и оказался прав

Песков: РФ и КНР предупреждали о последствиях решения иранского вопроса силой

Россия и Китай предупреждали о последствиях решения иранского вопроса силой. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Россия и Китай были двумя странами, которые предупреждали об очень негативных, потенциально негативных последствиях, если решение иранской проблемы пойдет в направлении войны», — сказал представитель Кремля.

Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что блокировка Ормузского пролива, ставшая ответной мерой Ирана на начало совместной военной операции США и Израиля, может ускорить глобальную инфляцию.