Летавшие на Ближний Восток самолеты предложили перевести на рейсы внутри России

МЭР предложило перевести летавшие на Ближний Восток самолеты на направления в РФ

Летавшие раньше на Ближний Восток самолеты могут начать выполнять рейсы внутри России, соединив популярные направления. С такой инициативой выступило Минэкономразвития (МЭР) РФ, сообщает ТАСС.

Предложение направлено Минтрансу и Росавиации, рассказал глава МЭР Максим Решетников на заседании правительственной комиссии по развитию туризма в РФ. Он объяснил, что есть спрос на внутренние перелеты между направлениями, которые еще не соединены прямым авиасообщением. Это возможно исправить, поскольку из-за закрытия полетов на Ближний Восток освободились лайнеры, которые можно перевести на другие рейсы.

Ранее россиянам назвали условия восстановления авиасообщения с Ближним Востоком. По словам вице-премьера РФ Виталия Савельева, вопрос будет зависеть от развития ситуации.