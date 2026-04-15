Москвичам рассказали о погоде в выходные

17:23, 15 апреля 2026

Синоптик Позднякова: В выходные ожидается теплая погода
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Погода в предстоящие выходные, 17 и 18 апреля, ожидается теплой, но солнце будет проглядывать сквозь малочисленные просветы в облаках очень редко. Об этом «Вечерней Москве» рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

В оба выходных дня местами ожидается небольшой кратковременный дождь. Минимальная температура в Москве ночью 18 апреля составит плюс 6-8 градусов, по области от 3 до 8 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 13-15 градусов и до плюс 12-17 градусов в Подмосковье. В субботу температура окажется почти на два градуса выше нормы.

В воскресенье облака будут более плотными. Ночью в Москве ожидается плюс 1-6 градусов, днем — плюс 8-13 градусов. Среднесуточная температура воздуха будет практически соответствовать климатической норме.

Ранее в среду, 15 апреля, в Московской области прогремела первая гроза.

