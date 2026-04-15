16:21, 15 апреля 2026Экономика

Москвичи отвернулись от кладовок

Спрос на кладовки в московских новостройках снизился на 36 %
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева

Фото: Scott Prokop / Shutterstock / Fotodom

Спрос на кладовки в московских новостройках снизился на 36 процентов в первом квартале 2026 года — до 2,3 тысячи объектов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аналитиков недвижимости bnMAP.pro.

Предложение кладовых продолжает сокращаться. В первом квартале средний объем предложения в сегменте составил 10,7 тысячи лотов, что на 10,8 процента меньше, чем в четвертом квартале 2025 года и на 24,6 процента меньше, чем в первом квартале 2025 года.

Кроме того, в Москве за первый квартал было зарегистрировано 3,23 тысячи лотов машино-мест в сделках. Это на 29,7 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем предложения машино-мест составил 14,6 тысячи лотов. По сравнению с четвертым кварталом 2025 года он уменьшился на 4,6 процента, с первым кварталом 2025 года — сократился на 22,8 процента.

Нежилых помещений на первых этажах в новостройках было продано почти на 20 процентов меньше — 320 объектов.

Всего в первом квартале 2026 года в новостройках Москвы было реализовано 5,87 тысячи нежилых помещений. Это на 31,9 процента меньше аналогичного периода прошлого года.

Ранее управляющий директор риелторской компании «Метриум» Руслан Сырцов предположил, что в 2026 году жилье в новостройках подорожает вблизи трех строящихся станций метро Рублево-Архангельской линии.

