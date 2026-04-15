Названы мотивы Кремля по Украине на фоне конфликта США и Ирана

Политолог Райнхардт: Россия не будет ждать прекращения конфликта США и Ирана

Россия не будет ждать прекращения конфликта США и Ирана для выдвижения собственных условий по урегулированию конфликта на Украине. С такой оценкой в интервью «Ленте.ру» выступил доцент кафедры дипломатии МГИМО МИД России Роман Райнхардт.

Не ждать же нам, пока все конфликты, в урегулирование которых так или иначе вовлечены Соединенные Штаты, закончатся, и наконец наступит мир во всем мире Роман Райнхардт доцент кафедры дипломатии МГИМО МИД России

Райнхардт прокомментировал паузу в трехсторонних переговорах России, Украины и США из-за конфликта на Ближнем Востоке и подчеркнул, что урегулирование конфликтов может происходить параллельно и на разных скоростях. Политолог отметил, что возможный пересмотр Москвой условий урегулирования украинского конфликта является возможным и даже вполне оправданным.

По оценке эксперта, Россия продолжит продавливать свою линию, а возможный пересмотр условий будет зависеть прежде всего от решений на высшем уровне и от того, как будет меняться ситуация на фронте.

В любом случае российское руководство при урегулировании конфликта будет учитывать реалии на земле. А здесь, в условиях того, что ВСУ, очевидно, не обладают стратегической инициативой, время играет против Украины

Роман Райнхардт доцент кафедры дипломатии МГИМО МИД России

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил паузу со стороны США в переговорах по Украине. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Москва относится к этому с пониманием.