22:34, 14 апреля 2026Мир

На Западе напомнили Германии о последствиях войны с Россией

Политик Мема обвинил Германию в прямом финансировании войны против России
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Германия напрямую финансирует войну против России, забывая о том, к чему конфликт с Москвой привел немцев в прошлый раз. На это указал финский политик Армандо Мема в социальной сети X.

Мема напомнил, что Берлин намерен поставить Украине еще 100 зенитных ракет, с закупкой которых Киев испытывает трудности с начала конфликта на Ближнем Востоке. Как подчеркнул политик, правительство Германии возглавляет процесс финансирования и производства таких ракет для Украины.

«Это представляет собой прямое финансирование и поддержку войны против России. В прошлый раз, когда немцы вели войну против России, это закончилось для них плохо, как вы, я уверен, помните», — резюмировал Мема.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин будет способствовать возвращению на Украину мужчин призывного возраста.

