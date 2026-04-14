15:14, 14 апреля 2026Мир

Мерц пообещал возвращать на Украину мужчин призывного возраста

Мерц: ФРГ будет способствовать возвращению на Украину мужчин призывного возраста
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Axel Schmidt / Reuters

Германия будет способствовать возвращению на Украину мужчин призывного возраста. Об этом в ходе совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

По его словам, Берлин намерен сотрудничать с Киевом в вопросах, касающихся граждан Украины, нашедших убежище в Германии.

«Мы будем работать с Украиной над тем, чтобы ограничить число украинских мужчин, ищущих здесь убежище, поскольку важно, чтобы эти мужчины были там и помогали своей стране», — добавил Мерц.

В сентябре 2025 года Совет ЕС объявил о планах постепенно отменить программу приема беженцев с Украины. Европейцы подчеркнули, что хотят обеспечить их устойчивое возвращение на Украину и реинтеграцию страны.

