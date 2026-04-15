Назван определяющий будущее НАТО фактор

Политолог Коньков: Если США выйдут из НАТО, альянс перестанет существовать

Североатлантический альянс находится в глубоком кризисе уже много лет, и впервые его судьба зависит не от внешних врагов, а от воли Вашингтона, считает доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил, может ли НАТО действительно прекратить свое существование и что для этого нужно.

«Организация создавалась исключительно для противостояния социалистическому блоку, но после распада Советского Союза и роспуска Организации Варшавского договора она уже три десятилетия пытается объяснить миру, зачем нужна. При этом все эти годы общеполитическая целесообразность блока определялась интересами США», — отметил Коньков.

По его словам, европейские участники, например Франция, которая периодически покидала военную часть НАТО, а нынешний президент Эммануэль Макрон даже заявлял о смерти мозга альянса, никогда не могли отвечать за стратегические вопросы.

Сейчас ситуация меняется кардинально, считает политолог. Он обратил внимание, что впервые Америка словами своего президента ставит вопрос о том, нужен ли альянс вообще. Это создает жесткую дилемму для европейцев.

Если они смогут самоорганизоваться и обосновать существование НАТО без опоры на политические интересы США, у блока есть шансы на выживание. Если же Америка действительно решит распрощаться с альянсом, тогда можно всерьез говорить о сценарии ухода НАТО в политическое небытие Александр Коньков доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ

Кроме того, Коньков отметил, что мир без НАТО вполне возможен. Глобальное устройство движется в сторону полицентричности, блоковое мышление постепенно уходит с политической сцены. После распада биполярной системы, говорит он, альянс занимался только одним — обеспечивал политическое доминирование однополярного мира во главе с США.

«Если Штаты больше не нуждаются в таком инструменте, никакие альтернативы не рассматриваются. Ничего страшного для мировой политики не случится — просто появятся другие двусторонние и многосторонние форматы», — заключил специалист.

Ранее бывший генеральный секретарь НАТО, министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг выразил мнение, что Североатлантический альянс может перестать существовать в течение следующих десяти лет.