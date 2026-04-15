Названа дата начала нового сезона РПЛ

Новый сезон РПЛ стартует 26 июля

Новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует 26 июля. Об этом сообщается в Telegram-канале лиги.

Дату утвердило бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС). 18 июля пройдет встреча за Суперкубок, а на 6 июня 2027 года запланирован финал Кубка России.

В нынешнем сезоне РПЛ командам осталось сыграть по шесть матчей в чемпионате страны. После 24 туров с 53 очками лидирует «Краснодар». Идущий вторым «Зенит» отстает от «горожан» на одно очко.

Сезон-2026/2027 станет 35-м по счету в истории чемпионатов России по футболу. В 15-й раз команды сыграют по системе «осень-весна».