Названа самая распространенная причина изжоги

Гастроэнтеролог Метелина: Привычка запивать еду чаем может вызывать изжогу

В большинстве случаев изжога бывает вызвана не определенными продуктами, а пищевыми привычками, считает гастроэнтеролог Александра Метелина. Самую распространенную причину ощущения жжения после еды она назвала в беседе с «Газетой.Ru».

По словам врача, самая частая ошибка, которая приводит к изжоге, — это спешить во время еды и заглатывать пищу большими порциями. Она пояснила, что из-за этого в пищевод попадает воздух, который может вызывать жжение и отрыжку. «Вторая история — есть и запивать одновременно. Классический вариант: еда плюс чай, и все это в активном употреблении, без пауз», — пояснила Метелина.

Кроме того, специалистка указала, что вызывать изжогу могут редкие, но обильные приемы пищи, а также активность сразу после еды или привычка ложиться отдыхать. Эксперт добавила, что даже газированные напитки не всегда являются основной проблемой, поскольку чаще неприятные симптомы возникают из-за повседневных привычек, на которые многие не обращают внимания.

Ранее основательница британской благотворительной организации по борьбе с раком Мими МакКорд предупредила, что изжога может быть признаком рака пищевода. Если этот симптом становится постоянным и не проходит неделями, она посоветовала обратиться к врачу и пройти обследование.