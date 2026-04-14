19:26, 14 апреля 2026Забота о себе

Назван сопровождающийся изжогой вид рака

Эксперт МакКорд: Рак пищевода может сопровождаться изжогой
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Рак пищевода может долгое время оставаться незамеченным, так как часто сопровождается только изжогой, которую считают безобидной. Об этом предупредила основательница британской благотворительной организации по борьбе с раком Мими МакКорд, пишет Daily Mail.

Эксперт отметила, что многие люди годами живут с изжогой и воспринимают ее как обычную реакцию на еду, снимая неприятные ощущения с помощью препаратов. Однако постоянный кислотный рефлюкс может быть связан с изменениями в пищеводе и повышать риск серьезных заболеваний, включая онкологические.

Одной из причин МакКорд назвала то, что на фоне длительного кислотного рефлюкса может развиться предраковое состояние, известное как пищевод Барретта. «Если изжога или рефлюкс продолжаются три недели или дольше, важно обратиться к врачу, а не заниматься самолечением», — подчеркнула она.

Ранее диетолог Дмитрий Семирядов заявил, что невылеченный кариес может привести к смертельно опасным заболеваниям. По его словам, причина в том, что бактерии из ротовой полости попадают в кровоток и таким образом вредят сосудам и внутренним органам.

