Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
12:47, 15 апреля 2026

Названы главные звезды нового фильма «Властелин колец»

Евгений Шульгин
Фото: Stephane Cardinale - Corbis / Getty images

Назван актерский состав фильма «Властелин колец: Охота на Голлума», который станет первой лентой по произведениям Дж. Р. Р. Толкиена с 2014 года. Об этом сообщает Variety.

К своим ролям вернутся такие звезды оригинальной кинотрилогии «Властелин колец», как Элайджа Вуд (Фродо), Иэн Маккеллен (Гэндальф) и Энди Серкис (Голлум). Последний также выступит режиссером картины.

Среди новых лиц франшизы окажутся Кейт Уинслет в роли Маригол и Лео Вудалл в роли Халварда. По слухам, героиня Уинслет — бабушка Голлума. В качестве Странника выступит Джейми Дорнан. По сюжету саги Толкиена, его персонаж позднее окажется Арагорном. В оригинальной трилогии эту роль исполнял Вигго Мортенсен.

Действие «Охоты на Голлума» развернется между событиями «Хоббита» и оригинального «Властелина колец» и будет посвящено поискам завладевшего одним из Колец власти заглавного персонажа в годы, предшествующие «Братству кольца», первому фильму трилогии Питера Джексона.

Дата релиза намечена на 17 декабря 2027 года.

Ранее в марте исполнитель роли Фродо Элайджа Вуд признался, что не читал книги Толкиена о Средиземье.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok