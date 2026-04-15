Названы главные звезды нового фильма «Властелин колец»

Элайджа Вуд и Иен Маккеллен сыграют Фродо и Гэндальфа в новом «Властелине колец»

Назван актерский состав фильма «Властелин колец: Охота на Голлума», который станет первой лентой по произведениям Дж. Р. Р. Толкиена с 2014 года. Об этом сообщает Variety.

К своим ролям вернутся такие звезды оригинальной кинотрилогии «Властелин колец», как Элайджа Вуд (Фродо), Иэн Маккеллен (Гэндальф) и Энди Серкис (Голлум). Последний также выступит режиссером картины.

Среди новых лиц франшизы окажутся Кейт Уинслет в роли Маригол и Лео Вудалл в роли Халварда. По слухам, героиня Уинслет — бабушка Голлума. В качестве Странника выступит Джейми Дорнан. По сюжету саги Толкиена, его персонаж позднее окажется Арагорном. В оригинальной трилогии эту роль исполнял Вигго Мортенсен.

Действие «Охоты на Голлума» развернется между событиями «Хоббита» и оригинального «Властелина колец» и будет посвящено поискам завладевшего одним из Колец власти заглавного персонажа в годы, предшествующие «Братству кольца», первому фильму трилогии Питера Джексона.

Дата релиза намечена на 17 декабря 2027 года.

Ранее в марте исполнитель роли Фродо Элайджа Вуд признался, что не читал книги Толкиена о Средиземье.