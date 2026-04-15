Названы новые сроки следующего раунда переговоров США и Ирана

Geo TV: Переговоры США и Ирана пройдут в Исламабаде в конце следующей недели

Второй раунд переговоров США и Ирана, вероятно, пройдет в Исламабаде в конце следующей недели. Об этом сообщил пакистанский гостелеканал Geo TV со ссылкой на источники.

По данным телеканала, власти страны издали директивы соответствующим департаментам для обеспечения материально-технической готовности и безопасности в связи с ожидаемым мероприятием высокого уровня в столице Пакистана.

В состав делегации США войдут вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. Иран на переговорах будут представлять спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и министр иностранных дел Аббас Арагчи.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на представителя посольства Ирана в Пакистане сообщало, что США и Иран могут провести новый раунд переговоров в Исламабаде в конце этой или в начале следующей недели.