Российского производителя лифтов собрались обанкротить

«Ъ»: ФНС подала иск о банкротстве к производителю лифтов «Метеор Лифт Щербинка»

Управление Федеральной налоговой службы (ФНС) по Кировской области направило в Арбитражный суд Москвы иск о признании банкротом АО «Метеор Лифт Щербинка», совместное предприятие группы компаний Meteor Lift и Щербинского лифтостроительного завода (ЩЛЗ), где у первой имеется мажоритарная доля. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Meteor Lift создана на базе активов ушедшей из России американской Otis, это один из крупнейших производителей лифтов в стране. В группе, комментируя иск, сообщили, что не имеют обязательств перед бюджетом.

Начальник аналитического отдела «Риком-Траста» Олег Абелев указывает, что обращение ФНС в суд с заявлением о банкротстве обычно является крайней мерой, когда задолженность по налогам уже очень большая.

По состоянию на 10 февраля долги «Метеор Лифт Щербинка» перед ФНС составляли 125,8 миллиона рублей, в том числе 85,6 миллиона налога на прибыль, 34,2 миллиона налога на добавленную стоимость (НДС), 1,6 миллиона страховых взносов и 4,3 миллиона рублей пени за просрочку налоговых платежей.

По словам менеджера по налоговой экспертизе Neo Маргариты Цуркану, эта сумма меньше чистой прибыли и чистых активов компании за 2025 год, так что ликвидация предприятия маловероятна.

Вместе с тем финансовые проблемы наблюдаются не только у этого юридического лица Meteor Lift. АО «Метеор Лифт Москва» сообщала о намерении сократить персонал для экономии 150 миллионов рублей в год (примерно 10 процентов от общей суммы затрат на оплату труда в 2025 году). По мнению Абелева, трудности производителя связаны с падением объемов во всей отрасли из-за сокращения спроса на лифты в российских регионах.

Ранее Российское лифтовое объединение (РЛО) подсчитало, что в начале 2026 года регионы в два раза сократили закупки лифтов для установки в многоквартирных домах, где срок службы имеющегося оборудования превысил нормативные 25 лет. Сумма средств, потраченных на эти цели, также снижена в два раза, до 10,7 миллиарда рублей.