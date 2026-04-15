Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:38, 15 апреля 2026

Опоздавший на рейс пассажир проник в запрещенную зону и спровоцировал закрытие аэропорта

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Аэропорт в Новой Зеландии временно прекратил работу из-за опоздавшего на рейс пассажира, который проник в запрещенную зону. Об этом сообщило издание Stuff.

Инцидент произошел в Окленде 14 апреля. Нарушение безопасности одним пассажиром спровоцировало закрытие терминала. Всех посетителей вывели из здания и попросили заново пройти досмотр. При этом мужчина также сорвал внутренние рейсы — диспетчерам пришлось менять время приема и выпуска воздушных судов.

Очевидец рассказал источнику, что после приземления воздушного судна из Веллингтона в Окленде клиентов авиакомпании не выпускали из лайнера до тех пор, пока не закончатся проверки. Позже авиагавань подтвердила, что инцидент устранен. Однако всех предупредили, что сбои в графике полетов будут продолжаться из-за повторной регистрации людей.

На опубликованном в сети видео толпа пассажиров стоит возле административных стоек, ожидая посадки.

Ранее пилот прервал разгон по взлетной полосе со словами «аллигатор сидит на двух лапах». Инцидент произошел с лайнером авиакомпании Delta в воздушной гавани США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok