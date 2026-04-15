Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:05, 15 апреля 2026Путешествия

Отель в США затопило из-за отдыхавшей в нем бортпроводницы

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Tim Evans / Reuters

Отель в США требует с авиакомпании Southwest Airlines 16 миллионов рублей из-за халатности проживавшей в нем стюардессы. Об этом сообщил портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

По данным источника, в феврале 2025 года бортпроводница американского лоукостера остановилась в гостинице Форт-Лодердейла, штат Флорида, во время межрейсового отдыха. Женщина случайно спровоцировала систему пожаротушения, которая затопила несколько номеров и общие зоны отеля.

Гостиница понесла убытки: администрации пришлось отменить бронь клиентов, а также вызвать специалистов для просушки, дезинфекции и устранения неприятных запахов в пострадавших комнатах. В итоге руководство заведения получило счет на сумму 215,5 тысячи долларов (16,1 миллиона рублей) и подало иск в отношении авиаперевозчика, так как он несет ответственность за действия своей сотрудницы.

На данный момент компания Southwest Airlines официально не ответила на претензию. Рассмотрение дела продолжается.

Ранее авиакомпания Delta обвинила пассажирку в причинении себе травм ради денег. Во время полета женщина попросила кофе. Стюардесса подала ей пакетик с растворимым напитком и поставила стаканчик с горячей водой на откидной столик, после чего путешественница ошпарилась кипятком.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok