Отель в США затопило из-за отдыхавшей в нем бортпроводницы

Отель в США потребовал с Southwest Airlines 16 млн из-за халатности стюардессы

Отель в США требует с авиакомпании Southwest Airlines 16 миллионов рублей из-за халатности проживавшей в нем стюардессы. Об этом сообщил портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

По данным источника, в феврале 2025 года бортпроводница американского лоукостера остановилась в гостинице Форт-Лодердейла, штат Флорида, во время межрейсового отдыха. Женщина случайно спровоцировала систему пожаротушения, которая затопила несколько номеров и общие зоны отеля.

Гостиница понесла убытки: администрации пришлось отменить бронь клиентов, а также вызвать специалистов для просушки, дезинфекции и устранения неприятных запахов в пострадавших комнатах. В итоге руководство заведения получило счет на сумму 215,5 тысячи долларов (16,1 миллиона рублей) и подало иск в отношении авиаперевозчика, так как он несет ответственность за действия своей сотрудницы.

На данный момент компания Southwest Airlines официально не ответила на претензию. Рассмотрение дела продолжается.

