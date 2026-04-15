Отрезавшую возлюбленному пенис женщину решили отправить в психиатрическую клинику

В США женщину приговорили к лечению в психиатрической клинике после того, как она в припадке ярости отрезала возлюбленному пенис. Об этом сообщает RadarOnline.

33-летняя Шэньтин Го напала на 38-летнего Дастина Ноллса в мае 2024 года в отеле после того, как они поссорились из-за новости о беременности. Ноллс утверждал, что не мог быть отцом ребенка. Го это так разозлило, что она ударила его ножом в ногу. После этого женщина отрезала ему пенис. Затем Го съездила в ближайший магазин за спиртом, обезболивающим и пивом, бинты она покупать не стала. Она дала раненому ибупрофен, но без медицинской помощи он вскоре истек кровью.

Го позвонила в экстренные службы и сообщила, что ее партнер потерял сознание. Прибывшие сотрудники полиции обнаружили в номере мужчину, неподвижно лежащего возле окровавленной кровати. На ноге имелась колотая рана. Отрезанный половой орган позднее нашли в мусорной корзине в ванной.

Узнав, что Ноллс мертв, Го попросила арестовать ее на месте. Она заявила, что не хотела убивать партнера, просто была «очень зла». После судебно-психиатрической экспертизы Го признали невменяемой, ее поместили в лист ожидания для направления в психиатрический институт Колорадо в Пуэбло для восстановления. Через несколько месяцев проведут повторную экспертизу, и если ее признают здоровой, дело передадут в суд.

