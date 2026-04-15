16:40, 15 апреля 2026

Оценена опасность оставшихся в коже частей клеща

Терапевт Полякова: Остатки клеща в коже не увеличивают риск заражения инфекциями
Александра Степашкина
Александра Степашкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Konstantin Zaykov / Shutterstock / Fotodom

При самостоятельном удалении клеща есть риск оставить в коже его часть, например хоботок или головку. Врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Полякова отметила, что это не увеличит риск заражения передающимися насекомым инфекциями — энцефалитом или боррелиозом. Ее слова передает RT.

По словам специалиста, заражение возможно только через слюну клеща, которая попадает в кровь во время укуса.

Тем не менее без своевременного удаления фрагментов насекомого и лечения есть вероятность воспаления: рана может загноиться. В этой связи Полякова рекомендовала обработать место укуса антисептиком, а также в течение 72 часов обратиться к врачу независимо от того, удалось ли извлечь клеща полностью или нет.

Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава Подмосковья Зинаида Труш предупредила, что укус клеща буквально может свести человека с ума, поскольку клещевой энцефалит приводит к поражению мозга и центральной нервной системы. Возбудитель атакует нейроны головного мозга, уточнила она. После перенесенного заболевания у человека может развиться слабоумие, деменция, различные неврологические и психические расстройства.

