Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:11, 15 апреля 2026Наука и техника

Отвод авианосцев США от Ирана объяснили

Кузякин: США отвели авианосцы от берегов Ирана из-за революции дронов
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Thaier Al Sudani / Reuters

США отвели свои авианосцы от берегов Ирана из-за революции дронов, пишет на страницах газеты «Известия» главный конструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

Автор отмечает, что по стоимости американская ракета сопоставима с сотнями иранских дронов-камикадзе. «Когда цена одной ракеты системы Patriot эквивалентна производству 200 беспилотников, арифметика войны меняется. США отвели свои авианосцы не из-за неуязвимости Shahed, а из-за невозможности отразить их массированную атаку», — считает эксперт.

По его оценке, «миллионное тиражирование простых решений превратило их в ультимативную угрозу», в результате чего даже возможное применение США ядерного оружия не гарантирует победу.

Ранее портал TWZ заметил, что на авиабазу Милденхолл (Великобритания) прибыл американский топливозаправщик KC-135R, поврежденный в ходе иранского удара по базе Принц Султан (Саудовская Аравия).

Также в апреле военный эксперт Дмитрий Корнев рассказал, что война США, Израиля и Ирана привела к феномену ценовой асимметрии — превращению технологического разрыва между сторонами конфликта в экономическую ловушку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok