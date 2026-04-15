Отвод авианосцев США от Ирана объяснили

Кузякин: США отвели авианосцы от берегов Ирана из-за революции дронов

США отвели свои авианосцы от берегов Ирана из-за революции дронов, пишет на страницах газеты «Известия» главный конструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

Автор отмечает, что по стоимости американская ракета сопоставима с сотнями иранских дронов-камикадзе. «Когда цена одной ракеты системы Patriot эквивалентна производству 200 беспилотников, арифметика войны меняется. США отвели свои авианосцы не из-за неуязвимости Shahed, а из-за невозможности отразить их массированную атаку», — считает эксперт.

По его оценке, «миллионное тиражирование простых решений превратило их в ультимативную угрозу», в результате чего даже возможное применение США ядерного оружия не гарантирует победу.

Ранее портал TWZ заметил, что на авиабазу Милденхолл (Великобритания) прибыл американский топливозаправщик KC-135R, поврежденный в ходе иранского удара по базе Принц Султан (Саудовская Аравия).

Также в апреле военный эксперт Дмитрий Корнев рассказал, что война США, Израиля и Ирана привела к феномену ценовой асимметрии — превращению технологического разрыва между сторонами конфликта в экономическую ловушку.