Наука и техника
17:04, 13 апреля 2026

В Британию после удара Ирана прибыл американский KC-135R в «заплатках»

Иван Потапов
Кадр: @DefenseDigest / YouTube

На авиабазу Милденхолл (Великобритания) прибыл американский топливозаправщик KC-135R, поврежденный в ходе иранского удара по базе Принц Султан (Саудовская Аравия). Об этом пишет TWZ.

Издание отмечает, что планер покрыт «заплатками», скрывающими повреждения от осколков сдетонировавшей боевой части иранской ракеты.

«Хотя, по имеющимся данным, в результате нападения на базу были повреждены пять танкеров, полные масштабы разрушений, причиненных атакой и последующими ударами по авиабазе Принц Султан, остаются неясными, как и потенциальные последствия для объектов и самолетов, расположенных по всему региону», — говорится в публикации.

В марте журнал The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщил, что пять самолетов-заправщиков Военно-воздушных сил Соединенных Штатов оказались повреждены в результате атаки Ирана по саудовской авиационной базе Принца Султан.

В том же месяце РИА Новости при изучении материалов ВВС США заметило, что упавший на западе Ирака американский самолет-заправщик Boeing KC-135R Stratotanker оказался не оборудован парашютами или системой катапультирования.

