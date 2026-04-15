Назван один из признаков проблем России с экспортом

Forbes: Спрос на экспортные грузоперевозки из РФ в первом квартале упал на 16 %

По итогам первого квартала спрос на экспортные грузоперевозки из России упал на 16 процентов в годовом выражении, а на импортные — вырос на 17 процентов. Об этом со ссылкой на данные «Логистической платформы ATI.SU» пишет Forbes.

По сравнению с четвертым кварталом 2025 года падение на экспортных направлениях составило 25 процентов. Рост показывают только перевозки в Киргизию (плюс 25 процентов), Таджикистан (плюс 34 процента) и Узбекистан (плюс 82 процента).

Основатель и директор ATI.SU Святослав Вильде объяснил такую динамику замедлением экономики и стагнацией внешней торговли, что приводит к проблемам экспортеров и меньшей востребованности грузоперевозок.

Ситуацию ухудшает новое укрепление рубля до многомесячных максимумов, из-за которого российские производители становятся неконкурентоспособными. Также свою роль играет усиление таможенного контроля в соседних странах, особенно в этом отличается Казахстан.

Число заявок на доставку грузов внутри страны выросло на 64 процента в годовом выражении, но на такую статистику повлиял эффект низкой базы. По сравнению с предыдущим кварталом наблюдается снижение на 19 процентов, что является нормой с учетом обычного всплеска в конце года.

По мнению Вильде, перевозки внутри страны поддерживает отказ многих отправителей от использования железнодорожного транспорта из-за роста тарифов на него и проблем со сроками доставки.

Ранее сообщалось, что по сравнению с осенью прошлого года тарифы на рефрижераторные перевозки в России в марте взлетели на 30 процентов, а на некоторых направлениях — в полтора раза. Эксперты объясняют такую ситуацию ужесточением стандартов после усиления контроля и дефицитом техники из-за старения парка автомобилей и санкций.