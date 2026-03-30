Тарифы на один вид перевозок в России взлетели

Forbes: Тарифы на рефрижерторные перевозки в РФ за четыре месяца выросли на 30 %

По сравнению с осенью прошлого года тарифы на рефрижераторные перевозки в России в марте взлетели на 30 процентов, а на некоторых направлениях — в полтора раза. Об этом со ссылкой на данные участников рынка пишет Forbes.

По оценке директора по локальному транспорту FM Logistic в России Маргариты Табуновой, самый сильный рост отмечается в Сибири и на Урале, где спрос на перевозки значительно превышает возможности транспортных компаний.

Операционный директор Pooling.me, платформы для оптимизации логистических процессов, Александр Никонов отмечает, что некоторых случаях ставки и вовсе удвоились. Эксперт приводит в пример рейс по направлению из Москвы в Новосибирск. Если осенью он обходился в 250 тысяч рублей, то весной — уже в 500 тысяч.

Рефрижераторы нужны для товаров, которые могут испортиться от замерзания или перегрева. Помимо продуктов питания, это медикаменты, косметика, лакокрасочные материалы. При этом доля скоропортящейся и чувствительной продукции в перевозках только растет. В том числе на нее влияет увеличение объемов доставки уже готовой еды.

Впрочем, утверждает гендиректор транспортно-логистической компании «Байт Транзит» Алексей Шпикельман, главной проблемой стал переход на более жесткие стандарты после усиления контроля.

В свою очередь, Табунова указывает на дефицит рефрижераторов из-за старения парка автомобилей и санкционных ограничений. Запчасти для холодильных установок поставляются по параллельному импорту, что только увеличивает стоимость их обслуживания.

Ранее ассоциация «АвтоГрузЭкс» предупредила, что введение системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ), а также обязательного досмотра грузов при внутрироссийской доставке приведут к новым издержкам перевозчиков и росту тарифов на автомобильные грузоперевозки.