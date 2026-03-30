Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:58, 30 марта 2026

Тарифы на один вид перевозок в России взлетели

Forbes: Тарифы на рефрижерторные перевозки в РФ за четыре месяца выросли на 30 %
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

По сравнению с осенью прошлого года тарифы на рефрижераторные перевозки в России в марте взлетели на 30 процентов, а на некоторых направлениях — в полтора раза. Об этом со ссылкой на данные участников рынка пишет Forbes.

По оценке директора по локальному транспорту FM Logistic в России Маргариты Табуновой, самый сильный рост отмечается в Сибири и на Урале, где спрос на перевозки значительно превышает возможности транспортных компаний.

Операционный директор Pooling.me, платформы для оптимизации логистических процессов, Александр Никонов отмечает, что некоторых случаях ставки и вовсе удвоились. Эксперт приводит в пример рейс по направлению из Москвы в Новосибирск. Если осенью он обходился в 250 тысяч рублей, то весной — уже в 500 тысяч.

Рефрижераторы нужны для товаров, которые могут испортиться от замерзания или перегрева. Помимо продуктов питания, это медикаменты, косметика, лакокрасочные материалы. При этом доля скоропортящейся и чувствительной продукции в перевозках только растет. В том числе на нее влияет увеличение объемов доставки уже готовой еды.

Впрочем, утверждает гендиректор транспортно-логистической компании «Байт Транзит» Алексей Шпикельман, главной проблемой стал переход на более жесткие стандарты после усиления контроля.

В свою очередь, Табунова указывает на дефицит рефрижераторов из-за старения парка автомобилей и санкционных ограничений. Запчасти для холодильных установок поставляются по параллельному импорту, что только увеличивает стоимость их обслуживания.

Ранее ассоциация «АвтоГрузЭкс» предупредила, что введение системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ), а также обязательного досмотра грузов при внутрироссийской доставке приведут к новым издержкам перевозчиков и росту тарифов на автомобильные грузоперевозки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok