Грузоперевозчики предупредили о потерях миллиардов рублей из-за досмотров

«АвтоГрузЭкс»: Требование по досмотру груза приведет к огромным убыткам компаний

Обязательный досмотр грузов при внутрироссийских перевозках, введенный с 1 марта для компаний, которые оказывают услуги доставки с приемом груза, приведет к миллиардным издержкам. Об этом в комментарии «Ленте.ру» рассказал совладелец и замдиректора логистической компании ПЭК, президент ассоциации «АвтоГрузЭкс» Вадим Филатов.

Постановление правительства позволяет в случае согласия клиента проводить визуальный осмотр, но если отправитель против, то экспедитору придется проводить контроль с использованием рентгенотелевизионных установок.

По словам Филатова, стоимость одного комплекса составляет порядка 30 миллионов рублей. Запись на их поставку растянулась на шесть месяцев.

В общей сложности у ПЭК насчитывается 360 складов, чтобы обеспечить оборудованием каждый, нужно не менее трех лет. В совокупности только для одной компании это обойдется в 10,8 миллиарда рублей по текущим ценам. Эксперт отметил, что большинство клиентов, разумеется, не разрешат вскрывать свой груз, поэтому без такого комплекса будет невозможна работа ни одной из точек приема.

Отдельной проблемой остается требование весогабаритного контроля, комплексы для которого продаются по цене от 95 миллионов рублей. Перевозчики не понимают, как оценивать выявленные отклонения. Речь может идти, помимо нарушений, как о неисправном оборудовании, так и о неверной информации, предоставленной отправителем.

Дополнительные расходы экспедиторам придется нести и из-за штрафов. Дело в том, что поправки обязывают проверять грузы на наличие в них запрещенных предметов и веществ, но полного перечня «запрещенки» до сих пор нет. Поэтому приходится ориентироваться на десятки разрозненных актов об оружии, наркотиках, животных, алкоголе и прочем.

В результате многим заказчикам станет удобнее работать с иностранными компаниями, которые могут не подключаться к реестру перевозчиков и игнорировать требования.

Филатов призвал замедлить принятие изменений, ввести поэтапный переход к новым нормам для экспедиторов, которые и так пострадали от резкого роста расходов. Речь идет о повышении фактических тарифов в системе «Платон» на 63 процента, утильсбора для тягачей на 20 процентов по сравнению с прошлым годом, а также стоимости топлива и налогов.

Ранее «АвтоГрузЭкс» предупредил, что введение системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ) при импорте, пакет документов о которой внесен в Госдуму, приведет к новым издержкам перевозчиков и росту тарифов.