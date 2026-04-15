Песков описал конфликт вокруг Ирана словами «не наша война»

Россия не принимает участие в конфликте США и Ирана. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Россия не является частью этих военных действий, это не наша война», — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что инициатива России по вывозу обогащенного урана из Ирана на свою территорию могла бы стать эффективным решением проблемы иранской ядерной программы, однако США отклонили это предложение.

До этого стало известно, что второй раунд переговоров США и Ирана, вероятно, пройдет в Исламабаде в конце следующей недели.