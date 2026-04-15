Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:13, 15 апреля 2026Мир

Песков описал конфликт вокруг Ирана словами «не наша война»

Песков заявил, что РФ не принимает участие в конфликте США и Ирана
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Thaier Al Sudani / Reuters

Россия не принимает участие в конфликте США и Ирана. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Россия не является частью этих военных действий, это не наша война», — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что инициатива России по вывозу обогащенного урана из Ирана на свою территорию могла бы стать эффективным решением проблемы иранской ядерной программы, однако США отклонили это предложение.

До этого стало известно, что второй раунд переговоров США и Ирана, вероятно, пройдет в Исламабаде в конце следующей недели.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok