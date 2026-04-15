18:41, 15 апреля 2026

В Кремле раскрыли судьбу предложения по вывозу урана из Ирана

Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Ahmad Halabisaz / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Инициатива России по вывозу обогащенного урана из Ирана на свою территорию могла бы стать эффективным решением проблемы иранской ядерной программы, однако США отклонили это предложение. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Россия была готова принять обогащенный Иран на своей земле. Это могло быть хорошим решением, но, к сожалению, американская сторона отклонила это предложение», — сказал представитель Кремля.

При этом Песков уточнил, что в настоящее время инициатива не обсуждается. Однако, по его словам, президент России Владимир Путин при необходимости готов к ней вернуться.

Ранее Иран в ходе переговоров с США выразил готовность переработать запасы высокообогащенного урана в низкообогащенный.

